Sacan del panteón 3 toneladas de basura

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Más de tres toneladas de basura fueron retiradas del panteón Del Refugio en el transcurso de la presente semana, como parte del proyecto de limpieza permanente que lleva a cabo el Municipio.

Flores secas, artificiales que ya no adornaban las tumbas, coronas, desperdicios y deshechos sumaron la cantidad de tres toneladas que fueron retiradas del camposanto una vez que se programaron los sectores que se arreglaron.

Ángel García, director de Limpieza Municipal afirmó que como es tradición las flores naturales se dejan un lapso de tiempo razonable, pero después se tienen que retirar, cantidad que se eleva considerablemente tomando en cuenta que los días que se celebran los fieles difuntos las capillas se abren y los dueños de estas sacan los adornos y flores que dejaron el año pasado y eso suma a lo que está abandonado en los corredores.

Dijo que la consigna es limpiar a fondo todo el panteón por lo que una vez que la labor concluya solicitarán la intervención de las autoridades policíacas para que intensifiquen la vigilancia en este lugar, ya que hay muchas quejas de destrozos que aparecen y no se sabe quien los hizo.

“ Creo que el panteón merece respeto por ese motivo lo estamos arreglando pero queremos ya no tener más denuncias respecto a los destrozos por eso queremos que la policía lo vigile”, apuntó.