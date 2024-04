Saldo blanco en la carretera 30

FRONTERA COAH.- Los módulos de Protección Civil instalados dentro del operativo de Semana Santa Segura han brindado buenos resultados durante la primera semana del periodo vacacional se tuvo saldo blanco, señaló Ángelo Grimaldo; director de Protección Civil.

Los módulos se encuentran en la carretera 30 con libramiento Carlos Salinas de Gortari, existe otro en el 8 de Enero, además de un tercer módulo en el Ejido Pozuelos, estos estarán en operación toda la semana.

El director explicó que Seguridad Pública, Transporte y Vialidad así como Protección Civil han brindado servicios a la comunidad, comentó que ya pasó lo más fuerte el domingo la gente regresó a sus ciudades.

El tránsito de vehículos aumentó porque mucha gente regresaba a sus hogares pero hay que recordar que los estudiantes continúan de vacaciones y seguirán al pendiente porque muchos seguirán en tránsito.

Durante la primera semana las atenciones que se brindaron fueron relacionadas a vehículos averiados por no tomar precauciones orientación vial, los muchachos todos los dúas exhortan a que no usen el celular al conducir que no manejen cansados y todo para no tener accidentes que lamentar.