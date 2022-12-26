Saldo blanco en Navidad

SALTILLO, COAH.- El Operativo Abrigo que implementó la Dirección de Protección Civil y Bomberos se mantuvo permanente durante las últimas horas y así seguirá hasta el próximo martes, señaló el titular de esta área Alberto Neira Vielma quien reportó saldo blanco durante el fin de semana,

Como parte de las incidencias se registraron 24 personas que fueron recibidas en los diferentes albergues de la localidad, a quienes se les brindó refugio y alimentos calientes.

“Hasta el momento no se reportan mayores incidencias y vamos a mantener este Operativo Abrigo durante las próximas horas y hasta el martes”, señaló Neira Vielma.

ordó que este operativo se puso en marcha desde las primeras horas del viernes con el fin de brindar atención y auxiliar a la ciudadanía, de manera especial a quienes están en situación vulnerable.

Entre las principales acciones que se han implementado por parte de Protección Civil y la Policía Municipal son recorridos por los diferentes sectores de la ciudad para detectar personas en situación de riesgo y brindarles ayuda; también se han entregado bebidas calientes y pan.

Neira Vielma pidió a la población extremar precauciones y proteger a los niños y adultos mayores de las bajas temperaturas, así como mantener ventiladas las habitaciones con calentadores de gas.

El Director de Protección Civil y Bomberos reiteró que se mantendrán al tanto durante las próximas horas y comentó que la ciudadanía puede reportar cualquier incidencia en el sistema de emergencias 9-1-1 o bien a través de los grupos de WhatsApp de los Comités Ciudadanos de Seguridad.