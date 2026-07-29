Investigación en marcha por vandalismo a imagen de San Buenaventura

Autoridades investigan quién o quiénes vandalizaron la imagen de San Buenaventura, santo patrono de la comunidad, cuyo rostro y cabeza resultaron dañados durante la madrugada del martes.

Gerardo Martínez, integrante de la parroquia, informó que desde que se descubrió el daño se dio aviso a las autoridades, quienes ya realizan las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables.

Explicó que hasta el momento no se tiene información sobre quiénes pudieron cometer el acto, ni se ha confirmado si se trató de jóvenes.

Martínez señaló que la parroquia se encontraba realizando trabajos de reparación en los techos y que, debido a estas labores, algunos sistemas permanecían desconectados.

La imagen se encontraba expuesta en el atrio del templo durante julio y es utilizada tradicionalmente durante el novenario de San Buenaventura, cuando recorre las calles del municipio.

Detalló que la imagen permanece expuesta durante este mes debido a la devoción que existe entre habitantes locales y personas que visitan la comunidad provenientes de ciudades como Saltillo y Monterrey, así como de Estados Unidos.

Para la comunidad religiosa, el daño representa principalmente un golpe a la fe y un motivo de tristeza e indignación.

"El daño material se puede recuperar, pero la manera y la forma como lo realizaron nos causa un gran dolor y una gran tristeza", expresó.

El representante parroquial hizo un llamado a la población a evitar el odio y los enfrentamientos, y pidió orar por quienes cometieron el acto.

"Pedimos por ellos desde un primer momento", señaló, al considerar que quienes realizaron el vandalismo podrían no estar bien y requerir apoyo.

Sobre el futuro de la imagen, explicó que primero buscarán determinar si es posible restaurarla, ya que el daño se concentra principalmente en el rostro y la cabeza.

En caso de que no pueda ser reparada, la parroquia analizará la posibilidad de adquirir otra imagen que continúe acompañando a la comunidad.