San Juditas le devolvió sus perros

FRONTERA COAH-. Ocurrió el milagro, el pequeño que hincado pedía a San Judas Tadeo que le ayudara a recuperar a sus dos perritos, se encontró con la gran sorpresa, pues hace unos días al salir de la secundaria vio a sus dos perritos en el exterior del plantel, sus perros los esperaban alegres moviendo la cola, fue imposible para el menor no derramar el llanto pero esta vez los hizo de felicidad.

Las fotografías de un pequeño niños se empezaron a compartir, el mejor apretaba sus manos y lloraba, pedía al santo que sus perritos aparecieran ya que tenían días desaparecidos, el niño estaba mal no quería comer, lloraba mucho y dormía muy poco pues extrañaba a sus mascotas.

Su madre fue quien siempre lo apoyó, en ir a buscarlo, en ir una y otra vez a la capilla de San Judas Tadeo para que su hijo pudiera sentirse mejor y depositara la en el santo.

"Hoy por mi hijo, mañana por ustedes, él está muy destrozado y en vedad yo como su mamá me duele verlo tan triste que nada le fortalece no me daré por mal servida que me ayuden a dar con ellos", comentó.

Los perritos no eran de raza pero son muy importantes para el niño, por lo que empezó la búsqueda y no murió la esperanza de encontrarlos sanos y salvos, hasta que el milagro ocurrió y los perritos regresaron a su amo.