Sancionarían edificios sin accesos inclusivos

SALTILLO, Coahuila.-Es necesario que todos los edificios públicos, cuenten con accesos inclusivos para personas con alguna discapacidad motriz o visual, así lo señaló el Secretario de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila, Enrique Martínez y Morales, además enfatizó en la importancia de instalar rampas y crear espacios de estacionamiento exclusivos para esta población.

"Es un tema que tenemos un atraso de siglos en todo el país, nunca se contempló...pero ahora en todas las construcciones nuevas, las remodelaciones, todo tiene que seguir un ordenamiento municipal en donde los accesos para personas con discapacidad, sobre todo motriz, están contemplados...siempre ha habido el exhorto y solicitud para que los municipios lo implementen" comentó Martínez.

Martínez señaló que este tema muchas veces pasa desapercibido, sin embargo, enfatizó que ya no es algo que ya no se puede esperar, y es una cultura de respeto que se debe transmitir a todas las ciudades, no solo en el tema de accesibilidad, sino en temas como cajones de estacionamiento o lugares preferentes.

Martínez también hizo hincapié en la importancia de penalizar a quienes infringen estas normas. "Quienes abusen, quienes se estacionen en un lugar destinado para una persona con discapacidad sin tener la discapacidad, deben ser penados", comentó.

A pesar de los avances, reconoció que todavía persisten ciertas conductas inadecuadas, aunque resaltó que la sociedad está tomando conciencia de manera gradual, además, subrayó que las multas y sanciones deben mantenerse vigentes para seguir promoviendo el respeto hacia las personas con discapacidad en la comunidad.