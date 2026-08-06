Frontera fortalecerá su seguridad pública con nuevas cámaras

El Gobierno Municipal de Frontera instalará entre 13 y 14 nuevas cámaras de videovigilancia para fortalecer la seguridad pública, además de las que serán aportadas por el Gobierno del Estado, informó la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú.

La edil señaló que la inversión municipal ya fue realizada y únicamente están a la espera de que el proveedor lleve a cabo la instalación de los equipos. "Esa inversión ya está hecha aquí en el municipio. Estamos esperando nada más que el proveedor venga a instalarlas. Aparte vienen otras que va a mandar también el gobernador", indicó.

Pérez Cantú destacó que el trabajo coordinado entre la corporación policiaca y la ciudadanía ha permitido atender con mayor rapidez los reportes, principalmente mediante los grupos de WhatsApp conformados con vecinos.

Asimismo, informó que el municipio analiza incrementar el número de elementos de Seguridad Pública para cumplir la meta establecida al término de la administración. "Tenemos que ir aumentando la plantilla. Estamos revisando el tema de la capacitación para definir si ingresamos a la academia en este periodo o esperamos a la del próximo año", explicó.

La alcaldesa reconoció que algunas patrullas presentan fallas mecánicas debido a su antigüedad, por lo que se mantiene un control operativo para evitar que las unidades queden fuera de servicio.

En cuanto a las zonas con mayor incidencia delictiva, mencionó que continúan bajo vigilancia las colonias Borja, Independencia, Bellavista, Occidental, Sierrita, San Miguel, San Cristóbal y Diana Laura, donde se mantiene coordinación con los vecinos para atender oportunamente cualquier reporte.