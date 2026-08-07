Frontera: Sara Irma Pérez Cantú promueve actividades para adultos mayores

El Ayuntamiento de Frontera mantiene acciones de atención y acompañamiento para adultos mayores, con actividades recreativas, pláticas de superación y salud mental, además de apoyo alimentario para personas en situación vulnerable.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú señaló que actualmente alrededor de 120 adultos mayores participan en los distintos grupos que opera la administración municipal, donde se busca ofrecerles espacios de convivencia y actividades acordes con sus intereses. "Sobre todo consentirlos, ver qué puedo cambiar para sus diversiones, escucharlos, porque a veces queremos hacer nosotros unas actividades que a ellos no les agradan", expresó.

La Edil destacó que durante este mes se han organizado diversas actividades para los adultos mayores, con el propósito de reconocer su trayectoria y brindarles momentos de convivencia. Explicó que, además de las actividades recreativas, se procura ofrecerles breves pláticas de superación personal y salud mental, para posteriormente continuar con dinámicas como lotería y baile, actividades que, dijo, son de las preferidas por este sector.

A estos apoyos se suman los alimentos destinados a 60 adultos mayores en situación de mayor vulnerabilidad, a quienes se les entrega comida cada tercer día. Pérez Cantú señaló que uno de los objetivos es escuchar directamente a los adultos mayores para conocer qué actividades disfrutan y adaptar los programas municipales a sus necesidades, en lugar de establecer únicamente actividades desde la administración. "Es importante" mantener estos espacios de atención y convivencia para los adultos mayores, destacó la Alcaldesa.