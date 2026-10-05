Frontera: acciones de Sara Irma Pérez Cantú para mejorar escuelas

La atención directa a las escuelas y el rescate de valores entre estudiantes forman parte de las acciones que mantiene el Ayuntamiento de Frontera, señaló la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú.

La edil destacó que cada lunes realiza recorridos por planteles de educación básica y media superior, con el objetivo de mantener un acercamiento con alumnos, docentes y padres de familia, además de conocer de primera mano las necesidades de cada institución.

Durante una de estas visitas, se abordó el valor del respeto, que consideró fundamental para fortalecer la convivencia tanto en las escuelas como en los hogares, centros de trabajo y la administración pública.

"Yo creo que habiendo respeto en cualquier parte que andemos, si es en la administración pública, en nuestras casas, en la escuela o en el trabajo, es algo muy importante para trabajar todos con paz y tranquilidad", señaló.

Pérez Cantú agregó que las visitas también buscan fomentar el amor a la patria y fortalecer la socialización entre los estudiantes, mediante un mayor acercamiento entre las autoridades municipales y las nuevas generaciones.

Destacó además la participación de los padres de familia, al considerar que su presencia en las actividades escolares refleja el interés y seguimiento que mantienen sobre sus hijos.

La alcaldesa explicó que, a través de estos recorridos, el Ayuntamiento ha identificado necesidades específicas en los planteles, algunas de las cuales corresponden directamente al Municipio y otras a instancias estatales.

Entre las solicitudes se encuentran trabajos de limpieza al interior y exterior de las escuelas, pintura, revisión de juegos infantiles por parte de Protección Civil y apoyo para mejorar la vialidad en zonas donde se registra una alta concentración de vehículos.

Como ejemplo, mencionó una escuela que requiere la reconstrucción de una barda dañada luego de que un árbol cayó sobre ella, situación que corresponde atender al Gobierno del Estado.

Pérez Cantú señaló que el acercamiento se mantiene con el apoyo del director de Educación, Félix, lo que permite tener identificadas las principales necesidades de cada institución.

Reconoció que no todas las solicitudes han podido ser atendidas de inmediato, por lo que pidió paciencia a las comunidades escolares mientras se gestionan los apoyos correspondientes.