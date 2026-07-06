Operativo de vigilancia en Frontera garantiza saldo blanco en la feria

FRONTERA, COAH.– El primer fin de semana de la Feria de San Buenaventura concluyó con saldo blanco para los habitantes de Frontera que acudieron a la celebración, informó la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, al destacar que no se registraron incidentes durante el operativo de vigilancia implementado por el municipio.

La edil señaló que, tras comunicarse con el comandante de Seguridad Pública, fue informada de que no hubo novedades relevantes durante los días de mayor afluencia de visitantes. "Me informó que todo estuvo muy bien. No hubo reportes de incidentes y eso habla de que el operativo funcionó como estaba planeado", expresó.

Pérez Cantú explicó que el Gobierno Municipal solicitó reforzar el operativo carrusel en horarios estratégicos del fin de semana, cuando se registra el mayor flujo de automovilistas que se trasladan a la Feria de San Buenaventura. Añadió que Frontera mantiene coordinación con las autoridades de Seguridad Pública de San Buenaventura para brindar apoyo en caso de que sea necesario durante el desarrollo de la festividad.

La alcaldesa indicó que el operativo continuará hasta el último día de la feria, especialmente durante las presentaciones artísticas que concentran a un mayor número de asistentes. Explicó que las patrullas acompañan a los vehículos a baja velocidad sobre la carretera entre Frontera y San Buenaventura, con el propósito de prevenir accidentes, principalmente entre conductores que pudieran haber consumido bebidas alcohólicas.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a solicitar apoyo de los elementos de Seguridad Pública cuando requieran que algún familiar conduzca el vehículo o necesiten asistencia. "Lo que queremos es salvaguardar la vida de quienes acuden a la feria y de quienes transitan por la carretera, evitando accidentes", concluyó.