Vigilancia en Frontera: acciones contra vandalismo y drogas

La presencia de jóvenes involucrados en actos de vandalismo, consumo de drogas y presuntos robos en viviendas preocupa al Ayuntamiento de Frontera, particularmente en sectores de las colonias Independencia, Bellavista y Borja, donde se reforzará la vigilancia.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú señaló que existe un punto de atención especial en la zona del arroyo, entre las colonias Independencia, Bellavista y Borja, por lo que se instalarán cámaras de videovigilancia para fortalecer la seguridad y brindar mayor tranquilidad a los habitantes.

"Lo que me preocupa y me ocupa es esa parte del arroyo", señaló la edil, al explicar que ya se atendió un pendiente de seguridad en una zona de la colonia Bellavista, pero aún se requiere reforzar otros puntos.

Indicó que también se tienen identificados sectores estratégicos en la colonia Borja, Bellavista, Independencia, una parte ubicada entre Occidental y La Sierrita, la zona centro donde se concentran instituciones bancarias, así como las entradas y salidas del municipio.

Pérez Cantú explicó que las cámaras permitirán contar con mayor capacidad para identificar a personas involucradas en hechos delictivos, además de facilitar el seguimiento desde el Centro de Control y Comando (C2).

"Los jóvenes que se drogan y que luego empiezan a robar en las casas y demás, eso es lo que tenemos que cuidar mucho", expresó.

Como parte del reforzamiento de la vigilancia, el Municipio instalará 120 cámaras en distintos puntos estratégicos de Frontera, con una inversión de 11 millones de pesos en equipamiento municipal.

Con esta incorporación, el municipio alcanzará alrededor de 200 cámaras de videovigilancia, de acuerdo con la alcaldesa.

Además, se instalará una cámara móvil en la plaza de la colonia Borja. Pérez Cantú explicó que este equipo podrá trasladarse posteriormente a otros puntos donde los vecinos hayan solicitado mayor presencia y vigilancia.

La alcaldesa agregó que el Gobierno del Estado también contempla la incorporación de más cámaras y unidades, aunque indicó que todavía están a la espera de que se confirme cuándo se realizará la entrega y cuáles serán las características del equipo.

Pérez Cantú destacó que el Municipio continuará trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado para fortalecer las acciones de seguridad en Frontera.