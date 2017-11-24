Se aferran burócratas al 10 % de aumento

Frontera, COAHJ.- Al arrancar las pláticas como parte de la revisión de tabulador, el sindicato de burócratas insistió en solicitar el 10 por ciento de incremento directo, mientras que el Ayuntamiento solo ofreció un 2 por ciento en la primera reunión que sostuvieron en la JLCA en Monclova.

El director de Recursos Humanos Juan Carlos Villa confirmó que fue la mañana del pasado miércoles cuando los jurídicos del municipio sostuvieron la primera reunión con el sindicato como parte de la revisión de tabulador en la que existe un emplazamiento a huelga para el primero de diciembre.

Detalló que las condiciones del Ayuntamiento actualmente no están para ofrecimientos mayores, incluso detalló que con los reajustes de personal que están haciendo, generarán los ajustes necesarios en nómina para de esta forma poder compensar los ofrecimientos al sindicato.

Villa también informó que para el día de hoy se retomará la audiencia en las instalaciones de la JLCA donde como autoridad seguirán insistiendo en el 2 por ciento que ya ofrecieron el pasado miércoles y del cual dijo sería lo máximo que pudieran ofrecer.

Destacó que si bien es cierto el año anterior fue mayor el monto que se otorgó, actualmente las condiciones del Ayuntamiento no están como para poder llevar a cabo un mayor ofrecimiento.