Se descarrila tren y provoca alarma

FRONTERA COAH-. El descarrilamiento de los vagones del ferrocarril tiene preocupados a los elementos de Protección Civil ya que en esta ocasión afortunadamente la carga eran semillas pero en muchas ocasiones se trata de sustancias tóxicas que ponen en riesgo la seguridad de los habitantes

Así lo dio a conocer Ángelo Grimaldo; director de Protección Civil y Bomberos, señaló que este descarrilamiento se presentó el pasado sábado justo frente a Seguridad Pública y Protección Civil así como Grupo Lazalde.

"Son 5 tolvas que traen soya y frijol, no es peligros y afortunadamente no afectó a la comunidad pero en Ferrocarriles Nacionales de México se traslada mucha sustancia química peligrosa como física gasolina, amoniaco muchos ácidos y sustancias peligrosas”, comentó el director.

Es preocupante porque sí es una sustancia química la que se hubiera derramado por lo menos los habitantes de dos colonias hubieran sido evacuadas pero no fue así.

Revisarán con la empresa, hasta este momento no existe un dictamen ni información emitida por parte de la empresa respecto a la causa del descarrilamiento aunque muy seguramente ya se realiza una investigación interna pero Protección Civil también requiere de esa información.

Señaló que pudiera existir alguna multa por esta situación sin embargo esperarán el dictamen para determinar que procede ante este accidente que afortunadamente en esta ocasión no pasó a mayores.