Se desconoce quién seguirá al mando de SP

Castaños.-Se desconoce aún quién ocupará la dirección de Seguridad Pública de este municipio, el alcalde electo Enrique Soto Ojeda abrió la posibilidad de que repita en el cargo Miguel Ángel Tapia, aunque este afirma no ha tenido ningún acercamiento con el Presidente electo.

“Mi puesto depende directamente del Estado no del Municipio”, mencionó el director de Seguridad Pública al tiempo que reconoce es dudoso su futuro.

La Dirección de Seguridad Pública es un área importante para los alcaldes y en ocasiones resulta ser el punto débil para las administraciones, al menos a Miguel Tapia tras desaciertos en sus acciones las redes sociales lo han criticado fuertemente, situación que en nada le ayudaría para asegurar su estadía al frente de la corporación.

Mientras tanto de los alcaldes electos que ya definieron es Florencio Siller, alcalde electo de Frontera al anunciar la llegada del coronel Juan Manuel Castilla Ramos para Seguridad Pública, en tanto que San Buenaventura dijo habrá cambios pero continuará el Mando Único.

En el caso particular de Castaños nada se ha definido aunque los robos van a la alza y poco se ha hecho para reducir el abigeato, delito que ataca a los campesinos.

