Se despide joven bombero de Piña

FRONTERA COAH.- Jonathan Omar Camacho Medrano acudió al despacho del alcalde Roberto Piña para agradecerle por el apoyo que le brindaron desde que él llegó a la corporación como voluntario y le dieron la oportunidad de aprender más, capacitarse y percibir un ingreso, esto luego de que está por irse al Colegio Militar donde continuará con su preparación.

Quien hasta ayer era un elemento de la corporación, llegó al despacho acompañado de Ángelo Grimaldo; director y de Oziel Flores Puente; director y comandante de Protección Civil y Bomberos de Frontera.

El joven le agradeció al alcalde por la oportunidad que le dieron de desempeñarse en una labor que él realiza por el hecho de servir a la población, pese a que se puso en riesgo su vida en muchas ocasiones.

"No necesito desearte suerte porque sé que la vas a tener porque la suerte un mismo la construye y tú tienes las ganas" le dijo el alcalde.

Dijo que se hiciera un profesional en esta área tan buena como lo es el Ejercito Mexicano, le dijo que nunca deje de superarse que su aspiración sea cada vez mayor y sobre todo que no se rinda pese a las adversidades porque habrá muchas pero no hay que desistir.

"No claudiques, te lo dice alguien que estuvo fuera de su casa 18 años, lo viví, te deseo lo mejor y sí eres aferrado así como sé que eres, decidido, no hay manera de que no funcione, él no lo tienes de slaidita pero tienes que ir por el sí y eso sí, regresar aquí al pueblo y regresarle la copa aquí", comentó el alcalde.

Dijo que en definitiva este tipo de cosas lo ponen feliz, más porque el joven va orgullo de ser de Frontera y porque el día de mañana será el ejemplo para muchos jóvenes.