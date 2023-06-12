Se disparan peticiones de limpieza de escuelas

Por el tema de las graduaciones en los planteles educativos, el trabajo para el departamento de Servicios Primarios se ha disparado ya que hay muchas solicitudes para la limpieza de los planteles a los cuales se ha dado seguimiento, hasta este momento suman más de 20 planteles en los que han trabajado.

En esta ocasión tocó el turno del Centro de Atención Múltiple” Elena Dávila Dávila” el cual se encuentra en la colonia Luis Donaldo Colosio, quien realizó la petición fue la directora debido a que están próximas las graduaciones.

Américo Castilla; director de Servicios Primarios, mencionó que por instrucciones del alcalde se da seguimiento a todas las peticiones, en el caso de este CAM, se atiende a niños con discapacidad motriz, por lo que muchas de las rampas estaban obstruidas por la maleza y las ramas que estaban ahí estorbando, por eso se dio prioridad y se hicieron la petición de la limpieza permitirla.

Dijo que ya que estaban ahí aprovecharon y se dio mantenimiento a toda la institución por la parte de adentro, se quitaron algunos árboles que ya estaban secos y se levantó toda la maleza.

“El desperfecto del plantel era mucho, estas escuelas no cuentan con un presupuesto para brindar mantenimiento al plantel y trabajan más bien con la organización de los maestros y padres de familia para hacer la limpieza pero no existe un intendente permanente que dé mantenimiento”, comentó Américo Castilla.

Lo anterior provoca que la naturaleza cobre sus espacios y se va generando mucha maleza y basura, algunos vecinos además les avientan la basura solo por hacer maldades, por lo que sí estaba más sucio pero con la limpieza de Servicios Primarios la imagen cambió completamente.

La dirección de Servicios Primarios está abierta para todas las escuelas, en los últimos días se han atendido cerca de 20 escuelas por las graduaciones pero los interesados se pueden comunicar al teléfono de Servicios Primarios que es el 866 6 35 27 40.