Se drogaba en el desfile

Castaños.- Mujer se droga frente a autoridades municipales y cientos de espectadores durante el Desfile Revolucionario en Castaños.

Tras el recorrido por las principales calles de la ciudad, autoridades municipales encabezadas por el alcalde José Isabel Sepúlveda Elías y su Cabildo, recién habían llegado a la calle Hidalgo para tomar sus lugares en una tarima frente al edificio presidencial, y poder deleitar los cuadros artísticos que habían preparado los diferentes planteles educativos conmemorativos a la Revolución Mexicana.

Como primer lugar el grupo de Adultos Mayores del DIF municipal realizaron un emotivo baile revolucionario, posteriormente el grupo de la Escuela Inicial Lázaro Cárdenas de la colonia Independencia.

En un espacio de unos cinco minutos, y con la música revolucionaria de fondo, una pequeña de dos años de edad, entró a bailar ocasionando aplausos y porras de parte de los habitantes presentes.

El maestro de ceremonias invitó a quien quisieran hacerle compañía, y fue en ese entonces que una mujer de aproximadamente 25 años mejor conocida como Karla, entró a bailar pero con una botella de resistol y pintura.

Inhalando y bailando frente a las autoridades, la mujer cayó al suelo, por no poder sostenerse por sí misma, luego siguió su camino drogándose.