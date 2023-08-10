Se gradúan en Conalep 160 alumnos

FRONTERA COAH-. Se llevó a cabo la graduación de los estudiantes del Conalep Frontera, cerca de 160 jóvenes se encuentran preparados para integrarse al entorno laboral y para continuar con sus estudios hasta su preparación profesional.

La graduación se llevó a cabo en el Teatro de la Ciudad, ahí estuvo presente Alfio Vega de la Peña; director general de Conalep en el Estado de Coahuila, también estuvo presente Mario Martínez; director de la institución educativa, además de algunos invitados, entre ellos Roberto Piña; alcalde de Frontera como invitado de honor.

En los 9 planteles educativos de todo el Estado, son 2 mil 875 jóvenes, más del 55% continuarán con una carrera universitaria, el 35% estará en plantas productivas de la región y un % menor al 10% no ha definido que hará si seguir estudiando o incorporarse al ramo productivo.

Se recibirán a más de 4 mil alumnos para el ciclo escolar, se tendrán 10 mil 200 alumnos en todo el Estado de Coahuila, la preparación de los jóvenes dentro de Conalep es muy buena

“Estamos satisfechos porque seguido nos llegan solicitudes de empleo, convocatorias para que los jóvenes egresados se incorporasen a la planta productiva y es gracias a la educación dual”, comentó Alfio Vega.

Coahuila es referencia nacional de la educación dual, un proyecto que inició en el 2014 dentro del sistema de Conalep, actualmente cerca de 800 jóvenes están vinculados con las empresas además de otras empresas que se tiene con organismos empresariales como Canacintra, Coparmex o grandes armadores.

Lo anterior permite a que los jóvenes salgan con la confianza, la preparación y el conocimiento para que puedan ser empleados.

Por su parte el alcalde Roberto Piña felicitó a todos los graduados y los invitó a seguir preparándose para la vida, agradeció la invitación a esta graduación pues todo lo que tenga que ver con la educación es prioridad para la actual administración y que mejor que mantener esa relación y contacto directo.

“Todos lo que tenga que ver con el tema de la educación trabajaremos muy de la mano con cualquier plantel, todo lo que tenga que ver con la educación lo seguiremos apoyando” señaló.