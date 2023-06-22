Se gradúan en Cuatro Ciénegas alumnos mayores

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- En representación del alcalde Manuel Humberto Villarreal, el Lic. Jorge Salas, secretario técnico, acudió a la ceremonia de graduación de la Biblioteca Pública Municipal "Prof.ª María Chapa Flores" coordinada con la Misión Cultural 170J del curso de computación básico.

La aplicación de este curso en el desierto de Coahuila es con la finalidad de acercar más herramientas digitales a la población, considerando que en inicios de la computadora, los conocimientos requeridos para operarla eran exclusivos de una elite, ahora las tecnologías de información y comunicación forman parte de las actividades cotidianas de la mayoría de los sectores de la sociedad.

En la Biblioteca Pública de Cuatro Ciénegas se incluyó al programa educativo de computación básica las herramientas necesarias para la información en línea con un enfoque sustentable en el Hardware y software, Sistema operativo Windows entre otros aspectos de primera instancia.