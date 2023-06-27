Se gradúan los niños del CAM

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- En representación del alcalde Manuel Humberto Villarreal Cortez, el Director de Educación Irving Antonio Rodríguez García asistió a la ceremonia de graduación del CAM “Yolanda de la Garza Martínez” ciclo escolar 2023.

En esta emotiva ceremonia estuvieron presentes diferentes autoridades educativas, padres de familia y público en general que disfrutaron de eventos artísticos y culturales de los mismos alumnos.

A nombre del alcalde Beto Villarreal se les deseó a los graduados el mejor de los éxitos con el compromiso de seguir trabajando por las instituciones educativas y la inclusión.

Se pidió que cuiden a los niños de altas temperaturas que fue el motivo del adelanto de vacaciones y acortamiento de horarios clase.