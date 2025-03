Se han presentado 15 quejas contra policías

FRONTERA, COAHUILA.- Un total de 15 quejas han sido registradas en contra de elementos de Seguridad Pública de Frontera por presuntas extorsiones a choferes de vehículos particulares y unidades pesadas, así lo informó la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú.

Desde hace semanas, de manera extraoficial, conductores de la plataforma InDriver denunciaron que oficiales se aprovechaban para detenerlos y exigirles dinero. Sin embargo, no había denuncias formales hasta ahora.

Ante el aumento de quejas, la alcaldesa exhortó a la población a reportar estos casos, proporcionando el número de patrulla y el lugar de la extorsión para identificar y sancionar a los responsables.

"Se les pide mucho que tengan proximidad y la atención a nuestros ciudadanos como a los turistas. Vamos a poner mucha atención en este tema. En este tiempo se ha trabajado con ellos para tener orden y rumbo", expresó Pérez Cantú.

Algunas acciones contra choferes de carga se justifican cuando no cuentan con la documentación en regla o no aprueban los exámenes antidoping. No obstante, las denuncias de extorsión han encendido alarmas en la administración municipal.