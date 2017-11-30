Se hunde bulevar

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Enorme socavón se abrió enmedio del bulevar Humberto Rodríguez, el cual no ha sido arreglado por el personal de Obras Públicas desatando la inconformidad de los automovilistas quienes afirman que quien propició el desastre fue el tráfico pesado que circula por ahí.

Para colmo, cuando se le dio aviso al departamento de Protección Civil este acudió al lugar solo para poner el clásico cintillo amarillo preventivo que por las noches no se ve, empeorando la situación para quienes se ven en la necesidad de circular por ahí.

Una arteria que está llena de comercios, centros comerciales, la corporación policíaca y por la que circula el tráfico pesado, taxis y demás que llevan a las colonias Benito Juárez, Sector Pueblo Nuevo y a la salida para los ejidos y al municipio de Abasolo.

“Repentinamente esto se desplomó y al parecer las autoridades sabían del problema porque pegado al socavón pusieron una gruesa capa de asfalto que cuando la pisamos se hunde, pero al parecer con lo que no contaban era que la parte más débil se iba a desplomar, quedando pedazos de asfalto dentro del pozo” dijo el taxista Miguel González.

La ubicación del socavón es por demás peligrosa para los conductores, pues está enmedio del bulevar, arteria que carece de camellón por lo tanto el rebase de los autos es algo común que ahí se da, ante esto son ellos quienes piden que se arregle lo antes posible sobre todo en estas fechas cuando circulan más los carros con motivo de las fiestas decembrinas para evitar accidentes.