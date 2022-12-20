Se incendia por Un corto circuito

CUATRO CIÉNEGAS COAH-. Un incendio se presentó en la vivienda de la colonia Las Magdalenas, todo fue generado por un corto circuito, se tuvo la intervención de personas de Protección Civil y Bomberos así como de personal de SIMAS entre todos pudieron mitigar el siniestro.

La vivienda se encuentra en la calle Bugambilias, según los habitantes de repente se generó el fuego y todo empezó a consumirse por las llamas en gran parte de la vivienda, por lo que de inmediato salieron y fueron los vecinos quienes hicieron el reporte ante Protección Civil.

Una vez que llegaron los traga humos pidieron el apoyo a SIMAS ya que era demasiado, minutos después acudió la pipa de agua de Simas con la que fue más fácil mitigar el incendio.

Tras sofocar el incendio y ver que no hubo pérdidas humanas que lamentar, Carlos Moreno; director de Protección Civil y Bomberos, agradeció el apoyo de Simas ya que comentó que esta coordinación fue necesaria de lo contrario hubieran tardado más en sofocar el incendio.

“Afortunadamente los habitantes y vecinos solicitaron la presencia de los rescatistas y al arribar a lugar nos percatamos que es necesario el apoyo para agilizar los trabajos y sofocar las llamas, logrando así controlar y consumir el incendio al interior del domicilio”, comentó.