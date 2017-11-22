Se instalarán 80 vendedores en la plaza principal

Frontera.- Más de 80 comerciantes entre foráneos y de este Municipio se instalarán a partir del uno de diciembre en la plaza principal para ofertar productos diversos principalmente ropa y calzado durante la temporada decembrina, lo que permitirá un despunte en todo el primer cuadro ante el consumo de alimentos, transportación y todo tipo de servicios que requieren los llamados ambulantes de Moroleón.

La líder del comercio ambulante Melba Farías detalló que son por lo menos 60 comerciantes foráneos que llegarán de otros estados del Sur y Centro del País, así como seis locales y más de una docena de Monclova, los que se instalarán a partir del primer día del próximo mes.

Dijo que muchos de los comerciantes locales no quieren instalarse bajo el argumento de que las jornadas que realizan son muy largas, porque tendrán abierto desde las ocho de la mañana y hasta las 10 de la noche.