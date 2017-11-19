Se niega ‘La Pólvora’ a pagar los 85 mil

SAN BUENAVENTURA, COAH.- El alcalde Óscar Flores Lugo dijo que no pagará los 85 mil pesos de multa que pretende imponerle Telmex por cambiar los postes de la avenida Las Flores pues les avisó con un año de anticipación que lo hicieran y se negaron.

Molesto porque empresas de esta magnitud en vez de apoyar para que la ciudad se vea mejor y hagan la parte que les corresponde, se oponen rotundamente a un cambio para bien negándose a ayudar y no conforme con eso intentar aplicar multas estratosféricas como son 85 mil pesos. El Edil dejó en claro que él les dio su lugar y su tiempo para que retiraran los postes y no lo hicieron.

Es una necedad, porque hace un año les pedimos que nos ayudaran ya que la avenida Las Flores estaba contemplada dentro del proyecto de pavimentación debido a que se convertiría en desfogue del bulevar Magisterio sobre todo durante la feria en el mes de julio que es cuando se hace el congestionamiento vehicular, pero al hacer el proyecto resultó que los postes estaban dentro de la cinta asfáltica, por ese motivo pedimos a Telmex que los retirara pero lo no hizo y fue cuando actuamos por nuestra cuenta porque la obra se tenía que hacer”, dijo el Edil.

Agregó que días después de que se retiraron los postes y se concluyó la obra de pavimentación les llegó la notificación de Telmex donde les hablaba de la multa de 85 mil pesos que por supuesto no van a pagar, tras considerar que el Municipio los tomó en cuenta primero y no hicieron caso de que retiraran los postes por lo que no les quedó más remedio que actuar por su cuenta.