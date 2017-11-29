Se prepara General para asumir dirección

Frontera.- A un mes de arrancar la administración 2018, en donde asumirá la dirección de Seguridad Pública en sucesión de Rogelio Valdez , el general Juan José Castilla comenzó a tener acercamiento con los ciudadanos a los que ha ofrecido un trabajo con total apertura y sobre todo de acercamiento en todos y cada uno de los sectores del Municipio.

De hecho, el general Juan José Castilla ya se moviliza acompañado de un elemento de Seguridad Pública y en los eventos donde también acompaña al Alcalde electo aprovecha para presentarse y ponerse a la orden de los ciudadanos como el nuevo director de Seguridad Pública.

Lo anterior fue confirmado por el propio alcalde electo Florencio Siller, quien ha ocupado los eventos para que el General tenga ya el acercamiento con los ciudadanos y se conozca que tendrán una política de puertas abiertas para todos los ciudadanos, pero sobre todo que el trabajo que realizaran será de total proximidad.

Al menos en el evento realizado en la colonia Luis Donaldo Colosio, el general Juan José Castilla dejó en claro a los vecinos que su trabajo será garantizar la seguridad en el municipio a partir del primero de enero, por lo que se puso a la orden de todos con la finalidad de que conozcan quien estará al frente de tan importante departamento.

Agregó también que la labor de seguridad no es fácil, pero que teniendo una amplia coordinación y sobre todo comunicación con todos los ciudadanos se logrará el resultado que se espera que es tener paz y tranquilidad en el Municipio, donde la labor será intensa y siempre apegada a la legalidad.