Se reúne Gladys con futuro cuerpo edilicio

San Buenaventura, Coah.- Con la intención de integrar un cabildo de unidad y resultados para la oportuna atención y certidumbre que pueda surgir en los proyectos que se desarrollarán durante la próxima administración municipal 2018, el pasado fin de semana por la tarde – noche, Gladys Ayala, alcaldesa electa tuvo el primer encuentro entre los regidores electos por parte del Partido Revolucionario Institucional y los regidores plurinominales que entrarán en funciones el 01 de enero próximo.

Con la mejor disposición entre ambas partes de trabajar unidos por el progreso de su municipio, el futuro cuerpo edilicio acordó prepararse en los temas que su cartera comprende para atender con eficacia los planes proyectados desde el primer día de su administración.

Sin distinción de partidos, los regidores electos brindaron su confianza a la alcaldesa electa quien reconoció la disponibilidad de todos ante las asesorías que en los siguientes días tomarán para colegiar las carteras y comisiones que esa noche fueron asignadas a cada regidor para brindar la atención que merecen los sambonenses en materia de Equidad de Género, Derechos Humanos, Apoyos al Campo, Asesoría Legal, etc.

La operación de los regidores electos inicia a partir de esta semana con el apoyo de profesionistas que les asesoren para que las carteras cumplan con el código municipal que da la opción de que sean colegiadas, al tener una titularidad, con una secretaría y una vocalía para distribuir mejor las responsabilidades entre los regidores.

A la reunión asistieron 4 regidores plurinominales; Dra. Adriana González (PAN) Matías Charles Quintero (PAN) Ing. Armando Sánchez, síndico fiscalizador (PAN) Clara Luz Castro Villarreal (Morena) y todos los de extracción priista, Nelva Liliana Villarreal, José Luis Sánchez, Olivia Alma Méndez, Efren Cruz, Margarita Perales, Luis Felipe Zertuche, Silvia Eugenia Ruiz y el síndico Bernardo Macareno Dávila.