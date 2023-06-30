Se reúne Hugo con productores

San Buenaventura, Coahuila.- Productores de la región centro fueron convocados por SADER Coahuila a una reunión en el Ejido San Francisco del municipio San Buenaventura donde se presentó el programa de acompañamiento técnico en los cultivos alternativos.

El alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez dio la bienvenida al Licenciado Esteban Antonio Soto Durán representante de la oficina SADER Coahuila así como al Ingeniero Luis Mario Torres Espinoza, Dr. David Sánchez Aspetya ambos Investigadores se la INIFAP.

Para inicio se presentó un informe de resultados de esta administración que encabeza el Gobernador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme Solís quien implementó estos programas dando asistencia técnica a quienes cultivan una mayor variedad de productos agrícolas y producen más forraje con la adopción de prácticas sustentables.

Los integrantes de SADER Agricultura MVZ Sergio Vázquez Arizpe y el Ingeniero Mario Reyes de Labra Coordinador y Jefe expusieron que este programa se opera de forma conjunta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) con el propósito de mejorar la productividad agrícola y proteger los recursos naturales del campo en beneficio de las comunidades rurales.

En su mensaje el alcalde Hugo Lozano dijo que como municipio reconocen la importancia de esta oferta de parte de la empresa como propuesta para que los productores tengan opciones, con el regidor de Desarrollo Rural Sergio Eduardo Rodríguez se ha analizado ofrecer lo necesario para aportar o apoyar a este sector del campo donde se hizo anteriormente la reunión en una parcela demostrativa con tractores guiados y vale la pena darle seguimiento a los programas para conocer los resultados.

Gracias al acompañamiento técnico de la siembra de trigo en la temporada diciembre 2022 se cosechó este mes de Mayo 2023 y junto a los productores se analizan los resultados incluso el incremento de los rendimientos.

La investigación Agrícola es desde la nivelación de parcelas con un dispositivo láser al considerar que un suelo nivelado permite hacer más eficaz el riego y evitar el desperdicio de agua, así como también la diversificación de cultivos que amplía las opciones de producción, incrementa la rentabilidad y protege el medioambiente.