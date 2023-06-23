Se reúnen ambulantes con alcalde

Se reúnen dirigentes del comercio ambulante del municipio de Frontera con el alcalde Roberto Clemente Piña Amaya; hay una relación total de respeto y de trabajo siempre buscando garantizar su tranquilidad durante el desarrollo de sus actividades comerciales.

Estuvieron presentes Arturo Neavez García, Guillermo Enrique Ruiz Cabrera, de la CNOP, Mario Obregon Suarez, Marco Antonio Medina así como el director de Transporte y Vialidad, Juan David Guerrero.

Piña Amaya, destacó que seguirán poniéndose de acuerdo con los locatarios para continuar haciendo los convenios y las modificaciones y todo lo que tiene que ver con la reglamentación del comercio de Frontera.

"Hay una excelente relación con toda la gente del comercio ambulante. Siempre buscando el respeto de los ciudadanos, siempre buscando el respeto de la ciudadanía pero dándole oportunidad a los vendedores ambulantes de que sigan ejerciendo su actividad", dijo.

Durante la reunión les agradeció su participación, y por estar atentos a los diversos temas del comercio, pidiéndoles estar tranquilos y que tengan la confianza de que seguirán trabajando de la mano.