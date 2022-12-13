Se reúnen directoras del DIF en San Buena

San Buenaventura, Coahuila.- El municipio de San Buenaventura fue sede durante la Reunión de trabajo de presidentas y directoras del Sistema para el Desarrollo Integral de Familia región Centro – Desierto.

El joven alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez presidió los trabajos y en su mensaje de bienvenida agradeció la presencia de la CP Sara Irma Perez Cantú, de la profesora Lorena del Valle directora del DIF local y con ellas la visita de las presidentas y directoras del resto de los municipios.

“Me da mucho gusto estar aquí con quien tiene una tarea tan importante dentro de los Ayuntamientos, conozco del trabajo que cada una de ustedes realiza en la región centro y desierto, ahora que estoy de cerca veo que gracias a su esfuerzo se cumplen muchas de las tareas sociales realizadas o gestionadas en el DIF” expresó el Edil en su mensaje reconociendo tan loable labor diaria, enviando un saludo a los alcaldes de la región y los mejores deseos navideños.

Por su parte la Coordinadora Regional del DIF Coahuila dijo que la misión de este sistema que encabeza la Presidenta Honoraria del Sistema Estatal señora Marcela Gorgón, es proporcionar servicios de asistencia social, encaminados a impulsar el desarrollo integral de los grupos sociales vulnerables y sus familias, brindándoles herramientas para potenciar sus capacidades, con el propósito de que superen su situación de vulnerabilidad.

Asistieron representantes de los municipios de Ocampo, Cuatrociénegas, Sacramento; Lamadrid, Nadadores, Abasolo, Escobedo, Frontera, Monclova, Castaños y San Buenaventura; donde las responsables de DIF compartieron acciones realizadas en cada programa que se maneja durante el mes actual y como se evalúa su viabilidad e impacto para la programación de las actividades.