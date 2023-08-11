Se ‘tuesta’ armatoste

MONCLOVA, COAH.- Por un corto circuito el cableado de una bocina, un armatoste se incendió mientras se desplazaba por la avenida Cuatro, lo que movilizó a los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, la madrugada de ayer.

El siniestro ocurrió alrededor de las 05:30 horas, cuando en el Sistema Estatal de Emergencias ingresó el alarmante reporte de un quinta rueda que se quemaba sobre dicha avenida, cerca del cruce con el bulevar Harold R. Pape.

Los Bomberos se desplazaron al sitio pero a su llegada, el fuego ya había sido controlado por el operador de la unidad pesada, que al ver las llamas, se orilló y las sofocó para evitar que se extendiera por toda la cabina.

Así mismo, el trailero indicó que fue un corto circuito en el cableado de las bocinas de un de las puertas, lo que generó el incendio.

Al confirmar que ya no había riesgo de que el fuego se reavivara, los Bomberos se retiraron del lugar.