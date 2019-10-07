Se une Frontera contra el cáncer

FRONTERA, COAH.- Con gran entusiasmo se realizó un evento por parte del DIF de Ciudad Frontera que preside la presidenta honoraria Martha Zinnia Beltrán de Siller, en conjunto con diferentes asociaciones para apoyar a la causa de lucha contra el cáncer.

También se tuvo donación de taparroscas y de trenzas, por parte de las familias.

Lazos que nos Unen es el evento que hicieron en la plaza La Lagunita, apoyando a las asociaciones que luchan contra el cáncer.

Entre las asociaciones presentes estuvieron Sanar, Por una Vida Digna y Contra el Cáncer, Asociación Sonrisa.

Se presentaron grupos artísticos, de porristas, musicales, de hip hop, y muchos más que disfrutaron cientos de personas.

También se tuvo donación de taparroscas y de trenzas, por parte de las familias.

La primera dama agradeció a la Academia Weekend por trabajar juntos para la realización de éste evento.