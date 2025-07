Héctor Horacio Dávila expresa preocupación por demora en renovación de dirigencia

ARTEAGA, COAHUILA.– El vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Héctor Horacio Dávila, manifestó su inconformidad ante la falta de claridad sobre el cambio de dirigencia en el organismo, mismo que debió realizarse desde el mes de abril.

"Ya debería estar haciéndose el cambio. Vino el presidente Enrique Ayala y no comentó nada. Yo creo que ya se tiene que hacer, ya pasó el límite, ya estamos en julio, debería ser desde abril. Entonces voy a hablar con él a ver qué es lo que está sucediendo, si va a haber cambio o no, y te mantengo informado la próxima semana a ver qué fue lo que me dijeron, pero sí ya se pasó de la raya", declaró Dávila.

El empresario señaló que la incertidumbre en la renovación de la dirigencia podría generar afectaciones internas en el sector hotelero, por lo que llamó a definir la situación a la brevedad.

Hasta el momento no se ha emitido una postura oficial por parte del actual presidente de la Asociación sobre la posible transición en la directiva.