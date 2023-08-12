Seguirá inversión en el 8 de Enero

“No nos vamos a cansar de invertir en el Ejido 8 de Enero”, comentó el alcalde Roberto Piña, dijo que se tiene muy buena relación con los ejidatarios de esta comunidad que siempre están trabajando en equipo para obtener mejores resultados.



El alcalde Roberto Piña, mencionó que la próxima semana empezarán con los trabajos en el corredor turístico gastronómico, el cual se realiza con la finalidad de brindar una mayor protección a los peatones pero también mejorar la imagen de esta área.

Este corredor turístico es con la intención de que los puestos del Ejido 8 de Enero reciban más clientes de todas partes del país que llegan de paso a comer cuando viajan por carretera.

Además se hicieron los trabajos en la plaza del ejido donde se sembraron más de 20 árboles, se instaló un sistema de riego, se retiraron los arboles secos que representan un peligro para los habitantes.

En el mismo ejido se está trabajando con el tema de la preparatoria de la Universidad Autónoma de Coahuila, la cual ya está lista y será inaugurada en próximos días, es una importante opción para que los jóvenes sigan preparándose académicamente.

El alcalde Roberto Piña también está trabajando en los andadores del Ejido Colón, la gente del ejido está contenta por eso siempre están en la disposición de seguir trabajando con la autoridad municipal.