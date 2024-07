Seguirá Piña preparándose.

FRONTERA COAH-. El alcalde Roberto Piña dijo que después de estudiar un diplomado en Comunicación Estrategia y Buen Gobierno en una de las instituciones educativas más importantes y reconocidas de México y América Latina y está por ingresar a una maestría en Desarrollo Gubernamental Institucional en la misma institución.

"Me voy a seguir preparando, no tiene que ser para loa política pero está oportunidad que tuve me genera la posibilidad de aprender más cosas para ser más efectiva en mi experiencia de buen gobierno", comentó.

Dijo que fue una experiencia enriquecedora, estuvo con gente de muchas partes de la República Mexicana con maestros muy preparados y reconocidos en el país.

"Fueron 8 meses, estuvo muy bien, se me avisó que estoy palomeado para la participación de la maestría y empezaré con la papelería para empezar el próximo ciclo escolar", comentó.

Comentó que la UNAM es el centro de estudios y especialidades desarrollan sistemas de gobierno para América Latina y otros lados con aplicación de nuevas estrategias políticas públicas que nos pueden servir mucho.