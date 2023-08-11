Siembran encinos en el 8 de Enero

FRONTERA COAH-. Como parte del plan de trabajo del departamento de reforestación se empezó a trabajar en la plaza del Ejido 8 de Enero donde instalaron 20 encinos siempre verdes además de que retiraron unos árboles secos del lugar.

La mañana de ayer directores y el mismo alcalde estuvieron en estas labores por parte del personal de Servicios Primarios que trabajó en el lugar desde muy temprana hora.

Ahí se colocaron árboles grandes de 6 pulgadas en el tronco y de 7 metros de alto, fueron alrededor de cinco árboles retirados porque ya estaban secos, tenían un promedio de 40 años pero representaban un peligro para los ciudadanos por eso se optó por retirarlos del lugar, ya que una de las ramas se cayó afortunadamente no pasó a mayores pero para que no suceda se retiraron.

Américo Castilla; director de Servicios Primarios dijo que el programa integral del departamento de reforestación incluye las 25 plazas de la ciudad, ahorita ya llevan 8 plazas completamente renovadas y lo que falta del año seguirán trabajando en la reforestación de estas áreas verdes.