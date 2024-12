Sigue Aitana delicada en clínica de Monterrey

La pequeña Aitana de 5 años de edad sigue hospitalizada en la clínica 25 del IMSS, su estado de salud sigue siendo delicado, su madre Guadalupe Sánchez no pierde la fe en que su hija pronto sanará, esto ante la sospecha de que el mal que aqueja a la pequeña es tétanos.

"Seguimos en oración por mi chiquita bebé ella aún está delicada aun no pasa su gravedad por eso les pido con mi corazón humillado que sigan orando por ella, tengo la fe puesta en Jehová que me le dará la sanidad que su cuerpito necesita que para él no hay ni habrá imposibles, amen", señaló su madre angustiada por la salud de su pequeñita.

Aitana sigue luchando contra lo que parece ser esta terrible enfermedad que ya estaba casi erradicada de México, hasta el momento no se ha confirmado que sea tétanos tampoco se sabe cómo es que la pequeña pudo enfermarse pues está es una bacteria que se encuentra en la oxidación de fierros, clavos, lámina cualquier metal oxidado que genere una herida en la persona.

"Les pido de favor que sigamos en oración por mi hija y gracias a todas las personas que ya oran y oran por ella y a todos por su apoyo estoy bien agradecida y sé que Jehová va devolverle la sanidad a mi hija, tengo la fe puesta en nuestro señor Jesucristo, ayúdenme a orar, que Dios les recompense cada oración que hacen por mi hija", comentó su mamá quien sigue esperando un milagro mientras los médicos luchas por sanar a la pequeñita.