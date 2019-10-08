Sigue Elda sin aparecer

Castaños, Coahuila.- Aún no hay noticias Elda Graciela Obregón, la menor de 14 años que desapareció desde el sábado por la noche, sin dejar rastro de hacia donde se dirigía. Su familia continúa la búsqueda que hasta ahora sólo ha resultado en falsas alarmas.

Su madre, Erika Castillejo, la vio por última vez el sábado en su casa antes de irse a dormir. “Lo último que recuerdo es que se quedó platicando con sus amigos con mi celular, mismo que también desapareció”, menciona la desesperada madre.

“Hasta ahora ella no se ha comunicado con sus padres, seguimos trabajando para encontrar a la menor”, mencionó el Director Pinales.

Hasta ahora la única pista que se tiene fue que la vieron en San Buena, pero menciona la madre que no tienen amigos, ni familiares en ese municipio, por tal motivo no se explica qué haría en la vecina localidad.

“Mi hija tiene novio, pero ya fuimos a casa de él y no saben nada. Me dijeron que la vieron en San Buena pero es una pista que no se ha aclarado”.

Por su parte el Director de Seguridad Pública, Víctor Pinales, dijo que la mañana del martes se presentaron los padres en las oficinas de Seguridad Pública, para pedir el apoyo de elementos policíacos ya que contaban con una dirección en Castaños donde decían se encontraba la menor:

“Enviamos una patrulla con elementos pero no se registró presencia de la menor en el domicilio. Hasta ahora ella no se ha comunicado con sus padres, seguimos trabajando para encontrar a la menor” mencionó el Director Pinales.

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