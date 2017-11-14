Sigue impune el robo de ganado

Castaños.-Habitantes del ejido El Zago mantienen la esperanza de que la Agencia del Ministerio Público dé celeridad a los reportes de abigeato que se han presentado en esta comunidad rural, el comisariado de este ejido, Mauro Arturo Villarreal manifestó que ejidatarios continúan inconformes por la nula respuesta del robo de más de 50 cabezas de ganado en los últimos cuatro años.

Cabe mencionar que desde el pasado mes de julio, ejidatarios del Zago manifestaron que no existe procuración de justicia, al menos para los ejidatarios de esta comunidad rural, toda vez que lograron dar por sus propios medios con el responsable del robo de ganado, mientras el Ministerio Público mostrando pasividad.

Fue en aquel tiempo cuando se presentó como presunto culpable a José Ángel Mendoza Villarreal, campesino de esta comunidad rural y quien el próximo 19 de noviembre se presentará ante el juez, para que presente su defensa, asimismo ejidatarios interpondrán más pruebas en su contra, pues aseguran ha sido el ladrón de animales desde hace más de cuatro años.

“Tenemos cuatro años, el ejido sigue inconforme, con más coraje por el hecho de los robos, pero con mucha energía para que continúen las investigaciones”finalizó.