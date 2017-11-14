Sigue obra de pavimentación

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Continúan los trabajos de pavimentación, ahora tocó el turno de la colonia Solidaridad y las calles prolongación Venustiano Carranza, Josefa Ortiz de Domínguez además de calle Tres y Francisco Villa de la colonia Benito Juárez.

Obras que de acuerdo con la información proporcionada por el alcalde Óscar Flores Lugo es necesario hacerlo porque unirán varios sectores además de formar circuitos para beneficio de los automovilistas.

En esta etapa de pavimentación se tiene estimado un recurso de 5.7 millones de pesos del Fondo de Hidrocarburos por lo que se espera queden listas para antes de que finalice el mes de noviembre.

Por otra parte el Edil informó que las obras de pavimentación fueron notables ya que decenas de familias se beneficiaron con ellas pero que aún faltan algunas por hacer, por lo tanto se están dando prisa.

Comentó que el único factor que pudieran tener en contra es la humedad como resultado de las lluvias ya que se tiene todo le recurso para ejecutarlas.

Son muchos los metros cuadrados que hemos pavimentados en todos los sectores de la localidad al igual que el drenaje, esto ultimo han sido mas de setenta kilómetros lineales que se han instalado siendo precisamente la colonia Solidaridad la que mas se ha beneficiado con ambos servicios.