Sigue operando Ayuntamiento

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- Francisco Villarreal González, director municipal de Ingresos, dio a conocer que el personal de su área se encuentra en funciones durante la época decembrina y que operan en un horario de 8:00 A.M. a 3:00 P.M.

O anterior para la comodidad de los ciudadanos que requieran hacer un trámite en el mencionado departamento así como asesoría en descuentos o permisos locales.

“Trabajamos en nuestro horario habitual, teniendo en cuenta de que muchos ciudadanos que radican fuera se encuentra de vacaciones en Cuatro Ciénegas y pueden necesitar algún servicio".

También mencionó que siguen con la promoción vigente en descuentos por pago de predial, misma que tiene el beneficio de pagar solo un peso en los recargos a contribuyentes.