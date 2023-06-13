Sigue pésimo transporte en Castaños

Pese a que el alcalde Juan Antonio Garza García ya cuenta con soluciones ante la grave problemática de retrasos y unidades en mal estado del transporte intermunicipal Castaños-Monclova, se encuentra atado de manos mientras no intervenga la subsecretaría de Transporte del Estado para permitir el ingreso de una nueva línea o bien que permitan a los transportistas locales brindar el servicio.

Atento de esta situación desde el primer día de trabajo, la mañana de este martes el Edil sostuvo una reunión con los propietarios de las diferentes líneas transportistas locales para analizar opciones que puedan ayudar a la ciudadanía a mejorar su movilidad hacia sus trabajos y actividades diarias en la ciudad vecina.

“Nos hemos puesto en los zapatos de la gente y hemos hecho todo al alcance de nuestras manos pero no tenemos la autoridad competente para decidir la salida de la línea actual y la entrada de una nueva, sólo nos alcanza hasta lo municipal que es Castaños hasta sus límites con Monclova en Asturias, le toca al Gobierno del Estado retirar la concesión por el mal servicio”, detalló.

Acotó que desde el pasado 15 de diciembre de 2022 se notificó mediante oficio al delegado de Transporte en la Región Centro, Carlos Siller, sobre la necesidad apremiante de permitir la entrada de una nueva línea intermunicipal Castaños-Monclova ante la falta de mejoría en el servicio.

“Lo que sigue es presentar en Saltillo las evidencias que estamos recopilando, la subsecretaría de Transporte dice que quiere más pruebas y se las vamos a llevar para presionar a que se mejore el servicio o que dejen entrar nuevas unidades como las de los compañeros transportistas locales que están en la mejor disposición de abonar a solucionar esta grave situación”, expuso.