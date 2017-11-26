Sigue programa de bacheo en San Buena

SAN BUENAVENTURA, COAH.- De cuatro a seis metros cúbicos de asfalto emplea el Municipio en el programa de bacheo que lleva a cabo en distintos sectores de la localidad.

Al frente de los trabajos se encuentra el director Víctor Manuel Vaquera Galván quien dijo que con anticipación se elaboró un calendario priorizando los sectores donde hace mas falta tapar los pozos y que son motivo de quejas de los ciudadanos.

Colonias como la 18 de Febrero, Arboleda, Eulalio Gutiérrez asimismo tramos del libramiento Humberto Rodríguez, calles Ocampo, Las Flores etc., son contempladas de las primeras en arreglarse.

Para la realización de estos trabajos no tenemos límite en cuanto a los materiales a utilizar ya que el alcalde Óscar Flores Lugo dijo que hay que aprovechar que no llueve para complementar el tapado del pozos ya que son muchos y los hay en todos los sectores”.

Son alrededor de ocho personas las que llevan a cabo el trabajo de bacheo en toda la ciudad, labores que de acuerdo a la versión del encargado serán hasta que finalice la administración pues la consigna que tienen es atender todas las quejas que se les presenten.

Cabe mencionar que son alrededor de dos mil baches los que hay en toda la ciudad, de estos el 40 por ciento han sido tapados.