Sigue vacunación de perros y gatos

San Buenaventura, Coahuila.- El Ayuntamiento de San Buenaventura a través de Salud Pública continúa la campaña de vacunación antirrábica y desparasitación de caninos y felinos.

Lo anterior para proteger tanto a los humanos como mascotas de enfermedades que se desprenden por altas temperaturas y que en su defecto pueden ser mortales.

La vacuna contra la rabia está indicada en mascotas mayores de 1 mes de edad, por lo tanto un grupo de especialistas en la materia acudirán a las diferentes colonias para aplicar las dosis gratuitas.

Un día antes la unidad de perifoneo estará informando sobre la visita para ofrecer la vacunación canina y felina oportuna.

Recomendaciones: En cachorros la vacunación se aplica al 1er mes de edad y se revacuna a los 3 meses de edad, después anualmente. En perros adultos se vacuna anualmente. Solo se vacunan animales sanos o sin tratamiento médico.

No se vacuna a mascotas que hayan mordido 10 días previos. El personal de Salud Pública Municipal a cargo de la regidora Martha Elena Dávila hace la entrega de un comprobante y usa una jeringa con aguja nueva por cada mascota.