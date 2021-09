Siguen quejas por falta de medicinas

Frontera., Coah.-Después de que en reiteradas ocasiones derechohabientes de la clínica 9 del IMSS han denunciado púbicamente la falta de medicamentos que priva en la institución, el Director de la Unidad de Medicina Familiar No.9 en Frontera negó emitir alguna declaración ante esta situación asegurando que no es el indicado para informar si existe o no déficit de medicamentos en la institución.

Fue vía telefónica que se contactó al Doctor Alfredo García Flores, Director de la institución médica para cuestionarlo sobre las constates quejas que han dado a conocer miembros de la comunidad sobre la falta de medicamentos, sobre todo los que se requieren para el tratamiento de enfermedades contra el cáncer, los cuales pocas veces son surtidos por parte de la farmacia del hospital, sin embargo se negó a emitir una declaración al respecto.

"Yo no estoy autorizado para hablar de esos temas, puede comunicarse a la dirección en la clínica 7 del IMSS o a comunicación social para que les den la información que ya tienen ellos, pues no soy yo quien tiene la anuencia de hablar sobre este tema".

Es importante señalar que estas denuncias por la carencia en los medicamentos especializados e incluso en los básicos, se realizaron por medio de la institución Mujeres en Acción y por Una Vida Digna y contra el Cáncer, quienes han sido los encargados de entrar en apoyo de los derechohabientes quienes tampoco tienen recursos para adquirir los medicamentos y por ello es ahí donde se les brindan continuamente.

También lee: Hiere a su tía y roba en tienda