Verdad y justicia: la lucha de la familia de Marta Granados

SALTILLO, COAH.- A poco más de dos años de la desaparición de la colombiana Marta Granados, su familia emitió un mensaje para recordarla y seguir insistiendo por apoyo para su pronta localización.

Por medio de un comunicado, expresaron: "Marta Granados de Castelblanco desapareció el 14 de mayo de 2023 en un rancho en Ramos Arizpe. Ese día no hubo despedidas, ni alertas, ni explicaciones. Solo una ausencia súbita que, desde entonces, ha crecido hasta ocuparlo todo. Hoy sería su cumpleaños. Su familia no ha dejado de recordarlo".

De igual manera, detallaron: "En otros años, este día era de llamadas, abrazos, pasteles sencillos, flores. Hoy es distinto. Hoy, como desde hace más de dos años, la celebración está atravesada por el silencio. Un silencio que no solo duele por la ausencia de Marta, sino por el eco de todas las preguntas que nunca fueron respondidas. Por la falta de justicia y verdad".

En el texto señalan: "La familia ha buscado. Ha preguntado. Ha entregado oficios, ha pedido información con respeto y con fundamentos. Al principio, algunas respuestas llegaron, escuetas. Luego, llegaron las promesas. Después, las contradicciones y las mentiras. Finalmente, nada. Solo el silencio".

Afirman que se su desaparición es un "silencio institucional que se siente deliberado. Un silencio que, a estas alturas, parece cuidadosamente orquestado para desgastar, para hacer que uno se canse de insistir. Pero no se han cansado".

Marta, reiteran, sigue viva en las conversaciones de sobremesa, en las anécdotas que su familia ahora repite, en los mensajes que quedaron sin responder en su celular. Sigue viva en cada correo enviado sin respuesta, en cada oficio que nadie contesta, en cada reporte que nunca se elaboró. Y también en cada mentira disfrazada de protocolo.

Hoy su familia no pide homenajes. Solo quieren lo que nunca debió faltar: verdad. No la verdad de los expedientes vacíos, sino la verdad que se encuentra cuando alguien realmente busca. Porque si algo han aprendido en estos 797 días, es que no hay peor ausencia que la que se decide ignorar.

Hoy, Marta cumple años. Y su familia sigue aquí, firme, escribiendo esta historia que otros intentaron borrar con su silencio. 797 días después, la historia sigue. Y Marta sigue faltando.