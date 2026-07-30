Gasera simula incendio con fuga y herido en ejercicio de Protección Civil

Un incendio con fuga y una persona lesionada fue simulado durante la mañana de este jueves en una gasera a la altura del libramiento Carlos Salinas de Gortari, como parte de los ejercicios de preparación de Protección Civil.

Abraham Palacios Cedillo, director de Protección Civil de Frontera, informó que para atender el supuesto incidente fueron movilizadas una motobomba y una ambulancia, con el objetivo de poner a prueba la capacidad de respuesta de los cuerpos de emergencia.

El funcionario señaló que las unidades llegaron dentro de los tiempos establecidos para este tipo de emergencias, de acuerdo con los parámetros contemplados para el simulacro. Además, el personal de la empresa respondió dentro del tiempo estimado dando un buen resultado a la actividad.

Palacios Cedillo explicó que durante las últimas semanas se han desarrollado distintos ejercicios de este tipo y que la próxima semana concluirán el programa de simulacros en Frontera. Destacó que estos ejercicios permiten evaluar la preparación del personal y, principalmente, detectar puntos que pudieran presentar fallas durante una emergencia real.

"Los simulacros sirven para detectar aquellos puntos que en un momento dado estemos fallando y corregirlos", explicó el director de Protección Civil.

Señaló que la finalidad es que, ante una situación real, los cuerpos de emergencia estén preparados y puedan actuar de manera coordinada y eficiente para proteger a la población.