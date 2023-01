Sin actuar SIMAS en la Colonias Las Aves

FRONTERA COAH-. Guadalupe Maltos envió el oficio a Simas por la situación de la colonia Las Aves pero lamentablemente no hay una respuesta favorable, señaló que es importante que se pongan manos en el asunto pues los colonos necesitan una respuesta.

Aldo Campos respondió que el sistema de Simas no cuenta con esas descargas de drenaje que desembocan en el arroyo, no solo es en Las Aves son más colonias es en todo lo que viene de más arriba desde la colonia Borja.

"Hemos visto las tarjas que tienen ellos de Simas, ellos dicen que no, no culpan a nadie pero dicen que no les compete, ellos han encontrado unas descargas que supuestamente la gente las ha hecho"

Dijo que es parte de la mentira, esas descargas son muchas y van al arroyo, la gente de Las Aves tiene muchos años con este problema.

La regidora mencionó que se tienen que poner cartas en el asunto, no cree que haya un presupuesto para realizar un buen trabajo, no cree que Frontera no esté pagando el servicio del agua.

"Esta semana se han tenido fugas de agua por donde quiera, por la colonia Borja, la gente de Simas no atiende, el sistema de agua da muy mal servicio Frontera tiene más de 60 años con este problema, no se ha hecho ninguna modificación, no se han cambiado tuberías" comentó la regidora.

Dijo que son muchas cosas y la dependencia no le pone interés a los casos parece ser que solamente en Frontera.