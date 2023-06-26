Sin acuerdo empresarios para el Parque Industrial

FRONTERA COAH-. No han llegado a un acuerdo los propietarios de los terrenos que invadió el empresario Gerardo Oyervides para la creación de un parque industrial sin embargo siguen las negociaciones, así lo comentó Miguel Guitrón; regidor de Fomento Agropecuario.

Se ha dado seguimiento al caso, comentó se recordará las personas afectadas por la invasión de sus predios en el rancho “La Polka” que colinda con el Ejido San Juan Bautista, se acercaron al municipio de Frontera, ya que son tierras de la ciudad.

Los propietarios de estos terrenos invadidos son aproximadamente 25 que exigían al empresario que retirara la barda que invadía sus predios o que comprara la totalidad de sus terrenos ya que quedarse con una mínima parte no les es conveniente.

Son 13 mil 500 metros los que se invadieron, el mismo empresario a través del municipio contrató a un valuador que obtuvo precios, pero a los dueños no les gustó el estudio porque les dijeron que terrenos de 200 metros eran alrededor de 50 mil pesos, por los 13 mil 500 metros valía 850 mil pesos.

El empresario aceptó la compra general de los 13 mil metros pero ofreció un 30% más de lo que salió en el estudio pero ni así quisieron porque mencionan que hay muchas contingencias.

Van a tener otra reunión en la que se dará a conocer la postura de los dueños de los predios invadidos, esperando que el empresario tenga consideración y se pague lo que ellos están pidiend9o pues de lo contrario no habrá venta.