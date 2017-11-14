Sin patrimonio seguro en la DL

Frontera.-El pleito por la propiedad de los predios en la colonia Diana Laura entre la familia de Jesús Solís y el doctor Cárdenas se mantiene aún en espera de la resolución del amparo, sin embargo existen datos que se siguen vendiendo los predios hasta en 50 mil pesos por doctor, quien no está respetando acuerdos de venta en 9,800 pesos por predio.

El regidor de tenencia de la tierra, Sergio González Arocha, detalló que tienen información en relación a la venta de los predios en hasta 50 mil pesos por parte del doctor que es quien tienen la escritura de los 1500 predios de la colonia, pero que aún con eso no ha sido validada por las autoridades ante el amparo existente.

Mientras que la contra parte que es la familia de Jesús Solís está en espera de que se pueda emitir resolutivo en su favor como propietario legítimo y de esta forma concluir la situación en la que se encuentran las personas que adquirieron sus predios que en su momento les fueron vendidos por Jesús Solís.

Sergio González Arocha, señaló que el pleito legal que tienen las personas en mención, aún no se define por el amparo que desde un año atrás se tiene en un juzgado federal, pero que a pesar de eso se habían tomado acuerdos con las autoridades municipales y el doctor Cárdenas.

Dicho acuerdo, detalló fue en el sentido de que al momento de tener una resolución a su favor vendería los predios ya documentados en 9,800 pesos, sin embargo tal parece que no está respetando el acuerdo y está ofertando los predio en 50 mil pesos.